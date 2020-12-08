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TS Sivas Özet İzle| Trabzonspor Sivasspor kaç kaç bitti

TS Sivas Özet İzle| Trabzonspor Sivasspor kaç kaç bitti
TS Sivas Özet İzle| Trabzonspor Sivasspor kaç kaç bitti

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar 

8. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içi sol çaprazından Ekuban'ın sert şutunu kaleci Samassa kornere çıkardı.

15. dakikada Sivasspor'un sol taç çizgisinin hemen önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çıkardı.

21. dakikada sağ kanattan Gradel'in ortasına kale alanının hemen önünde Yatabare kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Trabzonsor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında penaltı noktasına yakın yerden Ekuban'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada Ekuban ile gelişen ani Trabzonspor atağından Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

46. dakikada Lewis Baker'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

72. dakikada Diabete'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

77. dakikada Gredel sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Kale sahasına gönderdiği topa ön direkteki Yatabare'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale ağzında Hakan Arslan tamamladı. 1-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak (Plaza dk. 88 ?), Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Bilal Başacıkoğlu (Sefa Akgün dk. 88 ?), Afobe (Diabete dk. 67)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

DG Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara (Kerim Atakan Keskin dk. 65), Ziya Erdal

x, Hakan Arslan, Claudemir (Barış Yardımcı dk. 55), Faycal Fajr, Ninga (Kone dk. 55), Max Gradel, Yatabare (Isaac Cofie dk. 90 ?)

Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın

Teknik Direktör: Mehmet Bülent Albayrak

Goller: Ekuban (dk. 45) (Trabzonspor), Hakan Arslan (dk. 77) (Sivasspor)

Sarı kart: Faycal Fajr (Sivasspor)

Gökmen Şahin- Ozan Köse

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