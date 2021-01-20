TSE ve TÜRES'den işbirliği protokolü

Salgının üretime, hizmete ve eğitime etkisini azaltmak, pandemi öncesi kazanımlarına dönüşünü hızlandırmak üzere “Güvenli Üretim”, “Güvenli Hizmet”, “Okulum Temiz” belgelendirmesini başlatan TSE, yeni bir belgelendirme modelini hayata geçiriyor. Kontrollü normalleşme süreci aşamasında yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek. Gerekli şartları sağlayan restoranlar TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi ile belgelendirilecek. Bu kapsamda TSE ve TÜRES arasında bir protokol imzalandı.

Zoom üzerinden yapılan işbirliği protokolü imza töreninde konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “TSE olarak şimdi yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. İmzaladığımız protokolle TÜRES üyesi olan işletmelerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Bu işbirliğimizin amacı Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemektir” şeklinde konuştu.

“Belgelendirme programı, Sağlık Bakanlığının sektöre özel belirlemiş olduğu kuralları da içermektedir”

Kontrollü normalleşme süreci aşamasında TÜRES üyesi restoranların belgelendirilmesi için denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Şahin, “Başlatacağımız belgelendirme programı, Sağlık Bakanlığının sektöre özel belirlemiş olduğu kuralları da içermektedir. Programımızda müşterilerden valelere, mutfak çalışanlarından garsonlara kadar her kademede uyulacak kuralları, masa ve oturma düzenine dair detayları belirledik. Normalleşme aşamasında sektördeki işletmelerin faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştireceğiz. Şartları sağlayan restoranları TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi ile belgelendireceğiz” diye konuştu.

“Bu belgeye sahip olmaları işletmeleri eskiye oranla çok daha güvenli yapacaktır”

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise, “Pandemi etkisiyle ikinci kez yerinde hizmete kapatılan restoran, lokanta ve kafelerimizin özellikle açılışları sonrasında bu belgeye sahip olmaları işletmeleri eskiye oranla çok daha güvenli yapacaktır. TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi'nde temizlik, hijyen, gıda güvenliği, standartlar vb. bir çok detay göz önünde bulundurularak işletmelerin kaliteleri daha da arttırılacak ve müşterilere de tercih ettikleri bu belgeye sahip işletmelere güvenmeleri sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu belgeye sahip işletmelerin bir an önce güvenle açılacağını öngörüyoruz”

Bingöl, TSE'nin Türkiye'nin her yerinde verebileceği Güvenli İşletme Belgesi için denetlemelerde başarılı olan TÜRES üyelerinin pandemi sonrasındaki olumsuzlukları en aza indirmesinin hedeflendiğini belirterek, “Bu belgeye sahip işletmelerin bir an önce güvenle açılacağını öngörüyoruz. Resmi kurumlar nezdinde yaptığımız temaslarda da böyle bir izlenim edindik. Bu doğrultuda ülkemizin köklü kurumlarından olan Türk Standardları Enstitüsü ile yaptığımız bu protokol büyük önem arz ediyor. Hem üyelerimize hem de sektörümüzün temsilcilerine bu belgeyi edinmelerini tavsiye ediyoruz. TSE'ye de bizlerle yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyoruz. Yapılan protokol sektörümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Hasan Özkan

