İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TSK Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü

TSK Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü
TSK Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Halep’te bir Rus keşif uçağını düşürdü.

TSK Halep’te Rus keşif uçağını düşürdü - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK ve SMO Halep kırsalında bir Rus keşif uçağını düşürdü. Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği İdlib zirvesi sırasında, bölgede Rus uçaklarının yoğunlukla uçarken TSK ve SMO, kontrol noktalarını ortaya çıkarmak üzere olan uçağı vurdu.

Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan karara göre, bölgede ateşkes bu gece saat 00.01 itibariyle yürürlüğe girecek.

Mahmud Alhalbi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.