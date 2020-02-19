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TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor

TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor
TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin İdlib'e yaklaşmasını engellemek için yeni noktalar oluşturarak mevzilerini güçlendiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için yeni askeri noktalar oluşturuyor. Türk askeri Halep ve İdlib'de muhaliflerin bulunduğu yerleşim birimlerine ilerleyen rejim ordusunun İdlib'e yaklaşmasını engelliyor. TSK, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki İdlib'in kuzeyinde yer alan Dana kasabasındaki mevzilerini güçlendirdi.
TSK'nın ayrıca rejimin ilerleyişini durdurmak için Halep'in batısındaki Atarib kasabasına konuşlandığı öğrenildi.

Abu Mucahit El Halebi

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