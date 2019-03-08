TSK ilk defa İdlib'de devriye geziyor

Suriye'nin İdlib ili “gerginliği azaltma bölgesi” ilan edilmiş ancak rejim güçleri bölgenin güneyini bombardımana tutmuş ve gerginlik tekrar yükselmişti. Rusya'da yapılan Soçi görüşmelerinde en fazla gündem olan İdlib'de asayişi sağlama tartışmasında ilk defa somut adım ortaya atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'de devriye gezmeye başladı. İlk devriyenin 7'nci ve 8'inci gözlem noktalarının bulunduğu Tell Tukan ve El Sarman bölgeleri arasında yapıldığı öğrenildi. Devriyelerin zamanla tüm İdlib'de yapılacağı açıklandı.

Umm Celal Bölgesi Yerel Meclisi Başkanı Daifallah El-Murr yaptığı açıklamada, silahsızlandırılmış bölgede devriye yapılmasında anlaşmanın sağlandığını ve rejimin bölgeye yaptığı topçu atışlarının engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Abu Mucahit El Halebi