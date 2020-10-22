İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TSK: 'İlk defa OMTAS tanksavar ve Kargu Kamikaze İHA ile hedefler imha edildi'

TSK: 'İlk defa OMTAS tanksavar ve Kargu Kamikaze İHA ile hedefler imha edildi'
TSK: 'İlk defa OMTAS tanksavar ve Kargu Kamikaze İHA ile hedefler imha edildi'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2020 faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.