TSK Paraşüt Takımı, Avusturya'da bir atlayışta alınan en yüksek puan rekorunu kırdı

TSK Paraşüt Takımı, 20-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Avusturya'da düzenlenen 45'inci CISM Dünya Paraşüt Şampiyonası'nda dörtlü formasyon kategorisinde 17 takım arasında, 200 puanla 4'üncü sırayı aldı. TSK Paraşüt Takımı kurulduktan kısa bir süre sonra uluslararası seviyede ilk defa 2021 yılında Katar'da düzenlenen 44'üncü CISM Dünya Paraşüt Şampiyonası'na katılmıştı. Bu şampiyonada dörtlü formasyon kategorisinde 19 takım arasında 167 puanla 9'uncu sırada yer almıştı.

Ayrıca Katar-2021'de düzenlenen şampiyonada bir atlayışta alınan en yüksek puan olan 30 puan rekorunun da sahibi olan TSK Paraşüt Takımı, Avusturya'da kendisine ait rekoru 33 puana çıkararak yeniledi. TSK Paraşüt Takımı'nın önümüzdeki yıl yapılacak şampiyonadaki hedeflerinin ise ilk üç arasında yer almak ve rekoru daha da geliştirmek olduğu ifade edildi.

Utku Şimşek

