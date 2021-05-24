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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında, 2'si sözde üst düzey olmak üzere 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon - Tıkla İzle

MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

Utku Şimşek

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