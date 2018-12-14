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TSK'da büyük operasyon! 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı

TSK'da büyük operasyon! 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı
TSK'da büyük operasyon! 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 4’ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 89'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 4'ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saat 01.00 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyonla şüphelilerin aranma ve yakalanması çalışmaları devam ediyor.  

Yusuf Melikoğlu
 

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