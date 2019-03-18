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TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi klibi

TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi klibi
TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), resmi YouTube sayfasından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel bir klip paylaştı.

TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi klibi - Tıkla İzle

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü kapsamında tüm ülkede etkinlikler ve programlar düzenleniyor. Devlet kurum ve kuruluşları da sosyal medya hesaplarından bu önemli güne ilişkin paylaşımlar yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise resmi YouTube sayfasından bir klip paylaştı. Klipte, şanlı Türk ordusunun neferleri olan Mehmetçik'in görüntüleri, TSK'nın operasyon ve eğitim görüntüleri, Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar ve Çanakkale Şehitliği görüntüleri yer aldı.  

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