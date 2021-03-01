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TSK'dan Lübnan Ordusu'na 260 ton gıda ve temizlik ürünü

TSK'dan Lübnan Ordusu'na 260 ton gıda ve temizlik ürünü
TSK'dan Lübnan Ordusu'na 260 ton gıda ve temizlik ürünü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Lübnan Ordusu’na 260 ton gıda ve temizlik ürünü gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Lübnan Ordusu'na yiyecek ve temizlik ürünlerinden oluşan 260 ton malzeme gönderildi. Malzemeleri Beyrut'a ulaştıran TCG İskenderun lojistik gemisi, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan tarafından karşılandı. Lübnan Ordusu adına teslim törenine katılan Tuğgeneral Elias Yousef, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Lübnan Ordusu'na sağlanan bu yardımın iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dayanışmayı simgelediğini ve kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Adem Aslan

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