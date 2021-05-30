TSK'nın gücüne güç katmaya devam: ZMA testlerini başarıyla geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından proje kapsamındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Araç sürüş ve atış testlerine dair bir video paylaşan Demir, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) için başlattığımız Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projemiz kapsamında ASELSAN-FNSS işbirliğinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testleri başarılı şekilde gerçekleştirildi. Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak” ifadelerini kullandı.





Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) modernizasyon projesi

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) modernizasyon projesi kapsamında ASELSAN Ana Yükleniciliğinde ZMA'ların yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri yapılacak, envanterde bulunan ZMA'lara 25 mm NEFER Silah Kulesi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi, Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panelleri entegre edilecek.

Proje kapsamında, alt yüklenici FNSS tarafından ZMA platformlarında bakım, onarım faaliyetleri yapılacak, İklimlendirme Sistemi, Isıtma Sistemi, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi alt sistemleri platformlara entegre edilecek, zırh ve mayın koruma seviyeleri yükseltilecek.

ZMA Projesinde araçlara entegre edilecek modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarının yanı sıra araçların Zırh ve Mayın Koruma seviyeleri de yükseltilerek muharebe sahasında ZMA'ların beka kabiliyetleri ve vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılacak.