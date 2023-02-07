TSK'nın 'Hava Yardım Koridoru' 37 hava aracı ile gece boyunca görev yaptı

MSB'den yapılan açıklamada, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, “Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "Hava Yardım Koridoru” oluşturuldu. Gün boyu deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile onların ekipmanları ve yardım malzemeleri taşınırken faaliyetler gece boyunca da devam etti. Bu çerçevede aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, öte yandan afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nında (TİHA) uçuşlara devam ettiği belirtildi.

Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru

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