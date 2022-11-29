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TSK'nın muvazzaf subay adayı temini yazılı sınav duyurusu yayımlandı

TSK'nın muvazzaf subay adayı temini yazılı sınav duyurusu yayımlandı
TSK'nın muvazzaf subay adayı temini yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2022 Yılı İç Kaynaktan ve Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Yazılı Sınav Duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından muvazzaf subay adayı temini yazılı sınavıyla ilgili yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Yılı İç Kaynaktan ve Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Yazılı Sınav Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” denildi.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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