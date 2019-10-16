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TSK'nın teröristlerden aldığı Tel Abyad'da siviller evlerine dönmeye başladı

TSK'nın teröristlerden aldığı Tel Abyad'da siviller evlerine dönmeye başladı
TSK'nın teröristlerden aldığı Tel Abyad'da siviller evlerine dönmeye başladı

Tel Abyad halkı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’ın terör örgütünden alınmasının ardından evlerine dönmeye başladı.

TSK’nın teröristlerden aldığı Tel Abyad’da siviller evlerine dönmeye başladı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri'in (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı hızla devam ediyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terör örgütü PKK/PYD- YPG'den geri almıştı. Bunun üzerine Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Tel Abyad halkı TSK ve Suriye Milli Ordusunun güvenli hale getirdiği Tel Abyad'a geri dönmeye başladı. Eşyalarını da kamyonlara dolduran Tel Abyadlılar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Tel Abyad'a dönen sivil vatandaşlardan biri, “Barış Pınarı Harekatı'nın burayı güvenli hale getirmesinin ardından evlerimize dönüyoruz” dedi.

Bir başka sivil ise Ayn İsa kampından döndüğünü ifade ederek, “Çatışmaların başlamasının ardından 2 gün bir okulda kaldık. Suriye Milli Ordusu bizi güzel bir şekilde karşıladı ve Tel Abyad'a geri dönüyoruz” diye konuştu.

Mahmud Alhalbi
 

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