İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TSK'ya ait İHA'lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette

TSK'ya ait İHA'lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette
TSK'ya ait İHA'lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İnsansız Hava Araçları (İHA) deprem bölgesinde gündüz demeden faaliyetlerini icra ediyor.

TSK’ya ait İHA’lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde faaliyet gösteren İHA'ların çektiği görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda “Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz. Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Doğukan Gürel
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.