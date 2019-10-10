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TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız

TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız
TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız

Barış Pınarı Harekatı’nda Türk ordusuna ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medyada birtakım manipülasyon girişimlerinde bulunuluyor. Terör örgütüne yakın hesaplardan yapılan bir paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir İHA'nın düşürüldüğüne yönelik iddia yer aldı. Güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan yayılmaya çalışan "bir İnsansız Hava Aracı'nın düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirtti. Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı tamamen gerçek dışı olarak nitelendirerek, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurguladı.

İrfan Çalışkan

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