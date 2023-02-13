TSK'ya ait ilk insani yardım uçağı Hatay Havalimanı'na iniş yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Depremzedelere yönelik yardımlar TSK'ya ait kargo uçağıyla Hatay Havalimanı'na ulaştı. İnsani yardımlar giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli soba, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemelerini içeriyor. İnsani yardımların kısa sürede görevliler tarafından depremzedelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Murat Delice - Hakan Polat



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