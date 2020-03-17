TSK'ya yeni UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabı üzerinden, TSK'ye yeni UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı Demir, Uzun Menzilli Tanksavar Füzesinin özelliklerini ise “Gece-gündüz ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliği, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım, uçuş esnasında hedef değiştirme” şeklinde açıkladı.

Üretimin Roketsan tarafından yapıldığını da kaydeden Demir, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesine ilişkin bilgilerin yer aldığı görüntüleri de paylaştı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş