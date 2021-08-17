TŞOF Başkanı Apaydın, tüm şoförlere aşı olma çağrısı yaptı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitimin başlaması haberine ilişkin görüşlerine yer verdiği yazılı açıklama yaptı. Apaydın açıklamasında, okul servis araçlarının neredeyse 2 yıldır kontak açamadığını belirterek, “Pandemi döneminden en çok olumsuz etkilenen kesimlerin başında kuşkusuz okul servis araçları geliyor. Neredeyse 2 yıldır kontak açamayan okul servis araçlarımız, okulların açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Tekrar okulların kapanmasının gündeme gelmesi asla istenmeyen bir durum.

Taşımalı eğitim sisteminde ihalelerin, plan programların, kayıtların başladığı bu süreçte, tekrar bir kapanma olmaması ve toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uyarak, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi tüm ticari araç mensubu şoför esnafımızın yanı sıra özellikle okul servis araçlarının şoförleri ve yanlarında çalışan personellerini aşı olmaya davet ediyorum. Biz şoför esnafı olarak aşılanmanın artması için öğrenci velilerine de örnek teşkil etmiş olacağız.

Bu sektörde çalışan yüz binlerce kişi, aileleriyle milyonlara ulaşan bir sayıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla toplum olarak bu süreçten kurtulabilmemiz için eğitim sektörüyle bağlantılı olan tüm şoför esnafımız ile okul servisinde çalışan personeller bu çağrımızı dikkate alarak hem kendi sağlıkları hem çocukların sağlıkları için aşı olmayı ertelememeli” değerlendirmesini yaptı.

Okulların açılmasına az zaman kala kesintisiz bir eğitim dönemi için aşı tavsiyesinde bulunan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitimin başlayacağı müjdesi özellikle servisçi esnafımızı mutlu etti. Bu mutluluğun sürmesi ve kesintisiz bir eğitim öğretim dönemi geçirmek için tüm ticari araç sahibi ve şoförleri başta olmak üzere özellikle okul servisi şoförleri, yanında çalışan personellerini aşı olmaya davet ediyoruz. Hem milyonlarca öğrenci ile aynı ortamda bulunacak olan esnafımız, hem de o öğrencilerin sağlığı için, bu aşı davetinin karşılıklı bir sorumluluk niteliği taşıdığını unutmayalım. Aşı seferberliğine hep beraber katılmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik



