TSYD Ankara Şubesi yönetiminden Ankaragücü'ne ziyaret

TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'ndan, MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'ya, Başakşehir'le oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde başarılar diledi ve gündemdeki konuları değerlendirmek için bir ziyaret gerçekleştirdi. Beştepe'deki kulüp binasındaki ziyarete, TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan, yöneticiler Bülent Karadaş, Özgür Şahiner, Timuçin Nalbant, Orhan Kemal Erkılıç katıldı. Ankaragücü'nün Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aytekin de görüşmede yer aldı.

Başkan Faruk Koca, kupada Medipol Başakşehir ardından da ligde Galatasaray ile zorlu maçlara çıkacaklarını belirtip, "Hedefimiz kupada önce final vizesi almak ardından da kupayı kazanmak. Ligde de daha güvenli yere gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, dernek olarak kulüplerle iletişimi üst düzeyde tutmaya gayret ettiklerini, Ankaragücü'nün bu konuda kendilerine her zaman yakınlık gösterdiğini söyleyerek, "Sezon öncesindeki geleneksel turnuvamızla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ankaragücü'nü bir kez daha bu organizasyonda görmek bizleri mutlu edecek" dedi.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.