TSYD tesisleri kapatıldı

TSYD tesisleri korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapatıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada TSYD Levent Tesisleri'nde yer alan sosyal alanların salgın sebebiyle kapatıldığı aktarılırken, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent tesisleri ile diğer şehirlerdeki şube lokalleri İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bu sabahtan itibaren geçici bir sure kapatılmıştır.

Virüs salgını nedeniyle fitness, sauna, hamam, kafeterya, havuz, spor salonu, tenis kortları, lokal ve TSYD Hall kapalı kalacak, üyelerimi bu süreç içinde sadece yürüyüş ve koşu için açık havadaki tartan pistten yararlanabileceklerdir.

Ayrıca düzenlenmesi planlanan Spor Yazarları En İyiler Ödül Töreni de yine bakanlığın genelgesiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."