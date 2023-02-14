TSYD'den, deprem bölgesine destek devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında spor camiasından da bölgeye destekler sürüyor. TSYD de afetzedeler için bölgeye ihtiyaç ürünlerini göndermeye devam ediyor. Üyeler tarafından hazırlanan kıyafet, battaniye, powerbank, ayakkabı gibi malzemeler, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karagöl, dernek olarak felaketin acısını biraz da olsa dindirmek için bölgeye yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, “Üyelerimiz sağ duyulu insanlar, gazeteci dostlarımız olarak bir kamyon malzeme topladık. Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyacı olan malzemeler mevcut. Aracı bugün akşam yola çıkarıyoruz, yarın sabah Hatay'a varmış olacak. Bundan sonra yardımlarımız devam edecek. İnşallah, biz de Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

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