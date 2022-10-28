TTB Başkanı Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesini ve söz konusu görevlere yeni isimlerin atanması talebiyle davaname hazırladı. Davaname de Fincancı'nın katıldığı bir canlı yayında TSK'nin 'kimyasal silah' kullandığı iddialarına ilişkin söylemleri belirtilirken, Fincancı'nın 'örgüt yanlısı' söylemde bulunduğu iddia edildi. Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği TBB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur" denilmişti.

Ahmet Furkan Gülap



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