İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddialarıyla açtığı soruşturma çerçevesinde dün İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Adliye sevk edildi

Ahmet Furkan Gülap

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.