TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada ara karar açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Fincancı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından duruşmaya 1 saatlik ara verildi. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığa isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle sanık Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmanın bitmesinin ardından Fincancı'yı desteklemek için adliyeye gelen bir grup sloganlar atarak verilen kararı protesto etti.

Olayın geçmişi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı'nın, TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti. Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı'na ulaşarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Melike İnal

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