TTF Başkanı Cengiz Durmuş: 'Dünyanın en iyisi olmak için çalışıyoruz'

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası 19 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Manavgat'ta gerçekleştirilecek. 30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde dünyanın dört bir yanından sporcuların ülkesini temsil etmek için Antalya'ya geldiği turnuvada 37 ülkeden 163 takım ve yaklaşık bin 200 sporcu mücadele edecek.

Yarın başlayacak olan şampiyona öncesi tüm takımların katılımıyla bir açılış seremonisi yapıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Dünya Takımlar Şampiyonası ve Ferdi Şampiyona'nın ülkemizde yapılıyor olmasının heyecanıyla hazırlıklar yapmaya başladık. Tabii öncelikle geçmiş günlerde yaşamış olduğumuz asrın felaketi olarak bilinen felaketten dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Ama sporun iyileştirici gücünü de bildiğimiz için faaliyetlerimize devam edip, dünyadan gelen her sporcuyu ülkemizde misafir edip, misafir ettikten sonra da birer temsilcimiz olarak göndermeyi planladığımız turnuvalardan bir tanesi. 37 ülkeden 163 takımın katıldığı, 10 gün sürecek bir turnuvanın yaklaşık bin 200 sporcu, çevresiyle birlikte 2 bin kişinin misafir edildiği bir dönem yaşıyoruz. Elbette tenisin gelişimi bizim adımıza, ülkemiz adına çok anlamlı bulduğumuz bir haftada Uluslararası Tenis Federasyonu'nun yönetim kurulunu burada toplaması hem ülkemizde yaşanan bu talihsiz olaylardan sonra bize moral olması açısından önemli hem de Türkiye'nin tenis ülkesi olduğu anlamını söyleyebilirim. Bizler de sporun ve tenisin en iyi yere gelebilmesi adına dünya şampiyonası yaptığımız yerde gelecekte dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebilen ülke olduğumuza inanıyoruz. Anlamlı bulduğumuz bu turnuvaların sporcularımız açısından çok da önemi var. Biz ülkemizin her noktasında herkesin tenis oynayabildiğini biliyoruz ve bunu da dünyaya ispat ediyoruz. Dünya tenisi bu hafta burada, bizimle birlikte. Biz de sporcularımızda birlikte hem misafirlerimizi ağırlayıp hem onlara ülkemizin güzelliklerini anlatıp aynı zamanda spor turizmine de katkı sağlamış olacağız. Biz her yaptığımız etkinliğin ülkemiz adına kazanç olmasını planlayan bir federasyonuz, hedefleri olan bir federasyonuz. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için hem ulusal turnuvalar hem uluslararası turnuvaların en fazla yapılarak, en fazla sporcuya sahip olduğumuz yerde dünyanın en iyisi olmak için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Durmuş, ayrıca ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 30-50 yaş arası 40 sporcunun temsil edeceğini de sözlerine ekledi.

Uygar Aydın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.