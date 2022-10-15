TTK Genel Müdürlüğünden '2019 yılında yayınlanan Sayıştay raporu' açıklaması

TTK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haberlerde yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı, 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazi tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır" denildi.

Açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan İbrahim Özkarcı'nın ziyareti ile ilgili yapılan haberlerle ilgili olarak ise, “Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir. TTK Amasra Müessesesinde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Bostancı



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