TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 'Bayramda tanzim merkezler kurulmalı'

Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Şurası Antalya'da başladı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından gerçekleştirilen programa 80 ilden birlik başkanları ve yaklaşık 350 temsilci katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, birlikler olarak hükümet ile işbirliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik, küçükbaş hayvan sayısının birlikler sayesinde 46 milyonlara ulaşmasının da memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

"Hayvan varlığını 100 milyona çıkarmak"

İHA muhabirine şuraya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılığın ülkenin sigortası ve milli meselesi olduğunu, yaylaların, meraların güneşi, köylünün de altın bileziği olduğunu dile getirdi. "Bizler yetiştiricinin ta kendisiyiz" diyen Çelik, hayvanın doğumundan büyümesine, beslenmesine, sağlığına, derisine kadar hepsiyle ilgilendiklerini aktardı. Çelik, "Biz hayvan sayımızı nasıl 100 milyona çıkarabiliriz diye çalışıyoruz. Güçlü bir üretimin olması için yetiştiriciye, kırsala ve üretime önem vererek burada da sorunlarımızı dile getirdik" şeklinde konuştu.

Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadelenin altını çizen Çelik, bu konuda kurucu hekimlere önem verilmesi gerektiğini aktardı. Şu anda çok sayıda işsiz veteriner hekim olduğunu anımsatan Çelik, bu hekimlerden istifade edilmesi gerektiğini söyledi. Çelik, "Küpeleme işleminin birliklere devredilmesi lazım. İl ve ilçe tarım müdürlükleri hem küpeyi hem aşılamayı bir arada yapamaz. Hem böylelikle yükü de azaltılmış olur. Küpeleme yükünü kaldıramadığımız sürece hayvan hastalıklarıyla etkin bir mücadele sürdürmemiz de mümkün değildir. Karma aşıları da ithalattan çok kendi aşılarımızla yapmamız lazım. Türkiye'nin her türlü imkanı var" diye konuştu.

Çelik, küpeleme konusunda araçlarda plaka benzetmesi yaparak, trafikte plakasız araca cezai işlem uygulandığı gibi, küpesiz hayvana da cezai işlem uygulanması gerektiği mesajını verdi.

"Fahiş fiyata satılmamış olur"

Bu yılki Kurban Bayramı kapsamında çağrıda bulunan Çelik, aracıların aradan çıkarılması gerektiğini ifade etti. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün belediyelere talimat vermeli. Kurban kesimleri için satış merkezlerinin kurulması lazım, satış yerlerinde gelen hayvan bakıcılarına yer tesisi yapılması lazım. Tanzim noktalarından daha önemlidir bu, bugün herkes nereden hayvan bulabilirim, kaç para diye arıyor. Ayrıca dini vecibelere uymayan çok konu var. İnsanlar her şeyi satıyor ama vatan satılmaz. Belediyelerimiz satış merkezlerini kursunlar, yetiştiriciler de hayvanlarını getirsin. Her belediyenin bu anlamda tahsis ettiği bir yer olmalı. Böylelikle yetiştirici fahiş fiyata satamaz, hem yetiştirici hem de tüketici kazanır" dedi.

Yağmur Yıldız - Mustafa Bürge