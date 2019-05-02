TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten çoban sorununa acil eylem çağrısı

Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Şurasının kapanış oturumu gerçekleştirildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından düzenlenen ve 3 gün süren programa 80 ilden birlik başkanları ve yaklaşık 350 temsilci katıldı. İlk iki gün programa Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili genel müdürleri katılarak, sektörün sorunlarını ve taleplerini dinledi.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısının ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) Küçükbaş Hayvancılık Şurası kapsamında genel değerlendirmede bulundu. Oldukça verimli ve başarılı bir şura gerçekleştiğini vurgulayan Çelik, ilgili genel müdürlerin çalışmalara ortak olup, sorunların çözümü noktasında katılımlarının olduğunu söyledi.

"Mera ıslahının yapılması lazım"

Kuzuya verilen 100 TL destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, "Hazine ve Maliye Bakanımızın da belirlemiş olduğu küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona yükselmesi hedefine odaklanacağız. Bunun için köylerimizi sahipsiz bırakmamamız lazım, yayla yasaklarının derhal kaldırılması lazım. Girdi maliyetleriyle birlikte yem sorununun tamamen ortadan kalkması lazım. Küçükbaş hayvancılık mera hayvancılığıdır. Bizim meralaramız iklim şartlarımız buna müsaitken mera yasağı ile kapalı tutulursa sayıyı yükseltemeyiz. Mera ıslahının yapılması lazım. Biz ithalata artık dur diyoruz, özellikle küçükbaşta koyun keçi yetiştirici birliklerine ithalat izni verilmesi lazım. Biz Türkiye değil dünyanın her yerine hayvan ithalatı yapacağız" şeklinde konuştu.

"5 bin Afgan çobanın önü açılmalı"

Çelik, çoban konusunun önemli bir sorun olduğunu belirterek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini aktardı. Çelik, "Biz ilk etapta 5 bin Afgan çobanın ülkemizde deneme amaçlı çalışmasının önünün açılmasını istiyoruz. Üç bakanlığın işbirliği içinde bu konuyu acil eylem kapsamına almaları lazım. Bu insanlara böyle bir imkan tanınmalı çünkü bizim işletmelerimizde çalışan çobanlar vardır oldukça verimli ve sadakatli insanlardır. Onlar bizim din kardeşlerimiz" çağrısında bulundu.

Çelik, bu yılki Kurban Bayramına ilişkin tanzim merkez çağrısını da yineledi. Özellikle büyükşehirlerde hayvan satışlarının yapılacağı ve aracının ortadan kaldırılacağı tanzim merkezler kurulması konusunda çağrıda bulundu. Çelik, bu uygulamanın bir ay boyunca sürdürülmesi ile yetiştirici ve alıcının fayda sağlayacağını kaydetti.

Yağmur Yıldız - Cem Denny Ekici