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Tüfeği temizlerken uyuyan babasını öldürdü

Tüfeği temizlerken uyuyan babasını öldürdü
Tüfeği temizlerken uyuyan babasını öldürdü

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 22 yaşındaki genç, av tüfeğini temizlerken yan tarafta uyuyan babasını öldürdü.

Olay, Bozkurt ilçesi Ali Kurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atakan S. (22) isimli genç, evlerinde tüfeğini temizlerken tüfek yanlışlıkla ateş aldı, saçmalar yan tarafında uyuyan babası Mehmet S.'ye (60) isabet etti. Evdekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan baba Mehmet S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayın ardından Atakan S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Ali İbileme
 

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