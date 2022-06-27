Tüfek kazara ateş aldı, seken kurşun 3 genci yaraladı

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K., B.S. ve S.D., arkadaşı F.T.'nin (15) evine gitti. Burada Y.K., ev sahibi F.T.'ye ait pompalı tüfeği kurcalarken tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların evin odasının duvarından sekmesi ile tüfek elinde ateş alan Y.K. (16) sağ ayağından, arkadaşı S.D. (15) bacağından ve B.S. (17) bacağından, kolundan ve yüzünden yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay