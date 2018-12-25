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Tüfekçi'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaret

Tüfekçi'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaret
Tüfekçi'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaret

İstanbul ve Ankara’nın en önemli hukuk bürosu olan Akat Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı Av.Ali Alper Tüfekçi ve ekip arkadaşları Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Prof.Dr.Burhan Kuzu ile bir araya geldiler.

Sayın Kuzu ile yaptıkları görüşmede Cumhuriyet tarihimizden bu yana süregelen parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş hakkında bilgi alışverişinde bulunurak yeni dönemde bu sistemin neler getireceği ile ilgili istişarelerde bulundular.

Bununla birlikte kısa bir zaman öncesinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı kurulları doğrultusunda Av.Ali Alper Tüfekçi; Sayın Kuzu'yu Cumhurbaşkanlığı Adalet Komisyonluğu kurul üyeliği için tebrik ederek başarılarının devamlılığı temennisinde bulundu. Tüfekci, Sayın Kuzu için; “AK Parti Kurucu Üyeliği haricinde milletvekkiliği dönemlerinde memlekete çokca faydalı işler yapmış olmasının yanı sıra, yeni anayasamızın hazırlanması ve uygulanması hususlarında da büyük emek ve fedakarlıklarda bulunmuştur” dedi. Ayrıca Kendisinin güçlü ve dinamik tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulduğundan ötürü de büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
 

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