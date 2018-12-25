Tüfekçi'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaret

Sayın Kuzu ile yaptıkları görüşmede Cumhuriyet tarihimizden bu yana süregelen parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş hakkında bilgi alışverişinde bulunurak yeni dönemde bu sistemin neler getireceği ile ilgili istişarelerde bulundular.

Bununla birlikte kısa bir zaman öncesinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı kurulları doğrultusunda Av.Ali Alper Tüfekçi; Sayın Kuzu'yu Cumhurbaşkanlığı Adalet Komisyonluğu kurul üyeliği için tebrik ederek başarılarının devamlılığı temennisinde bulundu. Tüfekci, Sayın Kuzu için; “AK Parti Kurucu Üyeliği haricinde milletvekkiliği dönemlerinde memlekete çokca faydalı işler yapmış olmasının yanı sıra, yeni anayasamızın hazırlanması ve uygulanması hususlarında da büyük emek ve fedakarlıklarda bulunmuştur” dedi. Ayrıca Kendisinin güçlü ve dinamik tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulduğundan ötürü de büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

