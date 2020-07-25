İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüfekle bacağından vurulan yaşlı adam öldü

Tüfekle bacağından vurulan yaşlı adam öldü
Tüfekle bacağından vurulan yaşlı adam öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde bacağından tüfekle vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere köyü, Maksutoluğu yaylası, Gala mevkiinde eşi ile birlikte yayla evinde bulunan 70 yaşında ki Ahmet Aktan henüz belirlenemeyen bir şekilde evde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu ,tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesiyle kanlar içinde yerde kaldı. Evde bulunan eşi Habibe Aktan'ın bağırma sesini duyan komşuları yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ihbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri çok kan kaybeden yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Aktan'ın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Selçuk Şavran

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.