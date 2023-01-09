Tüfekle öldürüldü, katili aranıyor

Olay, öğle saatlerinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Celaliye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde evinin bahçesinde ölü olarak bulunan Muzaffer Kasap (49) isimli şahsın başından tüfekle vurulduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise incelemelerde bulundu.

Şüpheli ölüm vakası üzerine bahse konu adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı da intikal etti. Soruşturma genişletilerek sürüyor.

Müberra Çelebi

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