Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3926 Sokak'taki iki katlı evin son katında meydana geldi. İddiaya göre, Emre Korkmaz (23) arkadaşı İ.U. (22) ile evinde otururken tüfekle bir birlerine şaka yapmaya başladılar. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Emre Korkmaz ağır yaralandı. İ.U. ise evden kaçtı. İ.U.'nun kaçtığını gören ve tüfek sesi duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri ağzından saçmaların girdiği Korkmaz'ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Zanlı yakalanınca olayın kaza mı yoksa kasten mi yapıldığı ortaya çıkacak.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya