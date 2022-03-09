Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'ı kızdıracak açıklama

TMB TV'de ekranlara gelen Kadir Balık ile Gözde Özceylan'ın sunduğu "Mevzu Ne" programında Tuğba Ekinci konuk oldu. Magazin gündemini sarsacak açıklamalarda bulunan Ekinci'nin hedefinde ünlü sanatçı Demet Akalın vardı. Ekinci, önce bot hesaplar üzerinde Demet Akalın'a yüklendi. Sosyal medyayı sık kullandığını söyleyen Tuğba Ekinci, "Sosyal medyayı şişiriyorlar. Botlarla 10 milyon falan görünüyor. Öyle olsa benim haberlerim yayılır mı? Ben öyle bir şey yapmadım. Bot almadım. Kendimle ilgili bir şeyden söz ettiğimde her yer alıyor kullanıyor. Ne demek oluyor bu? Milyonlarca bot sahibi olmana gerek yok. Belli isimler Madonna'dan fazla olabilir mi ?" dedi.