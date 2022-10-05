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Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Tuğba Özerk tek celsede boşandı
Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Şarkıcı Tuğba Özerk ile iş adamı Gökmen Tanaçar, yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonrası tek celsede boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan taraflar, birbirlerinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

Şarkıcı Tuğba Özerk ile iş adamı Gökmen Tanaçar, 30 Haziran 2021'de evlenmişti. 1 buçuk yıllık evliliğin ardından Gökmen Tanaçar, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Tuğba Özerk'e ‘anlaşmalı' olarak boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını belirten Tanaçar, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve boşanma konusunda anlaştıklarını aktardı.

Sema Demir - Melike İnal
 

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