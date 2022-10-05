Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Şarkıcı Tuğba Özerk ile iş adamı Gökmen Tanaçar, 30 Haziran 2021'de evlenmişti. 1 buçuk yıllık evliliğin ardından Gökmen Tanaçar, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Tuğba Özerk'e ‘anlaşmalı' olarak boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını belirten Tanaçar, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve boşanma konusunda anlaştıklarını aktardı.

Sema Demir - Melike İnal



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