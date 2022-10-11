TÜGVA binasına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 Nisan'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) temsilciliğine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 05.55 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı, olay yerini gösteren kameraların incelenmesi sonucu dış görünüş itibari ile kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı şüpheli bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Olay yerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemenin de yer aldığı iddianamede, patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu aktarıldı.

Terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 2019-2020 yıllarında Irak'a çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu, hafıza kartında bulunan notlarda PKK/KCK kamplarından bahsedildiği, örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı, terör örgütünün parti programı ve Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü ile ilgili örgütsel dokümanların olduğu ve şüphelinin Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü üyesi olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli B.Y.'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak', ‘kamu malına zarar vermek' ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sema Demir

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