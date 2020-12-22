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TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2021'de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantı sonrasında TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak açıkladı.

Mustafa Cenik
 

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