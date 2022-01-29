TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya'nın getirilmesine ilişkin Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer atama kararına göre, Sait Erdal Dinçer görevi sonlandırılırken yerine TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı. Karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'inci maddesi gereğince gerçekleştiği belirtildi.

Başkan yardımcılığına demir atandı

Yayımlanan kararla, TÜİK Başkan Yardımcılığı'na, Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adli Tıp Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'inci maddeleri gereğince Hızır Aslıyüksek atandı.



Mehmet Kalay

