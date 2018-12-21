Tüketici güven endeksi aralıkta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında azaldı; Kasım ayında 59,6 olan endeks Aralık ayında 58,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,3 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 77,5 iken, Aralık ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 75,3 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 77,4 iken, Aralık ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 76 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 60,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 63,4 iken Aralık ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 60,9 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 20,6 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 20,1 iken, Aralık ayında yüzde 2,4 oranında artarak 20,6 oldu.