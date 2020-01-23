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Tüketici güven endeksi Ocak'ta arttı

Tüketici güven endeksi Ocak'ta arttı
Tüketici güven endeksi Ocak'ta arttı

Tüketici güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 58,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Ocak dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında arttı; Aralık ayında 58,77 olan endeks, Ocak ayında 58,82 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 77,7 iken, Ocak ayında yüzde 2,3 oranında artarak 79,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 77,4 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 76,5 iken, Ocak ayında yüzde 1,1 oranında artarak 77,4 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Aralık ayında 57,1 iken Ocak ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 56,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Aralık ayında 23,8 iken, Ocak ayında yüzde 9,1 oranında azalarak 21,6 oldu.

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