Tüketicilerin değişen akıllı telefon tercihleri masaya yatırıldı

Teknoloji araştırma şirketi Counterpoint'in ev sahipliğinde 'Premium'a Doğru Eğilim: Değişen Akıllı Telefon Tercihleri ve Bunların Arkasındaki Teknoloji' webinarı 22 Kasım'da düzenlendi. Küresel akıllı telefon alanında uzmanlar, tüketicilerin değişen akıllı telefon tercihleri ve premium akıllı telefon alanında ortaya çıkan teknolojik eğilimler hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte teknoloji markası TECNO, MediaTek ve Forbes dergisinden özel konuşmacılar yer aldı.

Countrpoint'te Akıllı Telefonlar Araştırma Direktörü Tarun Pathak, akıllı telefon spesifikasyonlarında premium özelliklere doğru hızlı evrilmenin ardında yatan dinamikleri paylaştı.

Pathak, "Teknolojinin genel ivmesi sürekli ileri doğru olduğundan daha iyi kameralar, daha uzun batarya ömrü, daha fazla depolama alanı, daha hızlı telefonlar ve benzer özelliklere sahibiz. Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlardaki tüketiciler, ikinci veya üçüncü cihazlarına yükseltme yapan geniş bilgili kullanıcı segmentleriyle ASP'lerin küresel ortalamaya göre daha hızlı yükselmesine yardımcı oluyor" dedi. MediaTek Hindistan Genel Müdürü Anku Jain ise akıllı telefon sektöründeki premium eğilimine vurgu yaptı.

Forbes Dergisinin Genel Editörü Russell Flannery, akıllı telefonların değişmesiyle ilgili şunları paylaştı:

"Kullanıcıların son teknoloji kameralara sahip olma arzularına odaklanarak sürekli gelişen akıllı telefonlarda tüketicinin son teknolojiye olan talebinin arttığına tanık oldu. Gerek keskin donanım gerekse yapay zeka ile donatılmış sağlam yazılım geliştirmeleri, tüketicilerin artan teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak istedikleri sorunsuz kombinasyonu ortaya koyuyor."

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