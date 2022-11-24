Tüketimin tüm boyutları Future Talks'ta ele alındı

“Tüketirken nasıl tükendiğimiz” sorusu Semra & Enver Yücel Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Future Talks'ta uzmanlar tarafından ele alındı. Seslendirme sanatçısı Yekta Kopan moderatörlüğünde Zorlu PSM Sky Lounge'da düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel gerçekleştirdi. Future Talks ile her sene gelecek konuşmaları yapacaklarını belirten Begüm Yücel, bu yıl ki etkinlik konusunu belirlerken en acil konunun tüketim olduğuna karar verdiklerini aktardı. Tüketirken tükenmeyi tek başına düşünmemek gerektiğini kaydeden Yücel, “Her alanda tüketiyoruz ve her konuda tükeniyoruz. Elimizde olan kaynakları tek tek yok ediyoruz. Korkunç bir tüketim çağındayız. İlk önce çevremizi tüketiyoruz, modayı tüketiyoruz. Tüm bunları yaparken de kendimizi tüketiyoruz” dedi.

Programda geleneksel ile yeni medya arasında kurulan yeni düzen, kaynakların doğru kullanmadığı için büyük zarar verilen dünya, ekonomi alanında hangi yanlışların yapıldığı, moda ve psikolojinin nasıl tüketildiği gibi konular Gazeteci Emin Çapa, Yeni Medya İletişimcisi Tolga Akış, akademisyen Prof. Dr. Haluk Gürgen, Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve sürdürülebilir moda sektöründen Gözde Atasoy tarafından değerlendirildi.

Programın içeriğiyle ilgili bilgi paylaşan SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise, “Çevremize ne kadar zarar verdiğimizi, dünyanın ne kadar ömrü kaldığını, sürdürülebilir modayı konuştuk. Bunun dışında dijital ortamı nasıl tükettiğimiz konusuna da değinildi. Sosyal medyada devamlı değişen akımlar, çekilir çekilmez izlenen videolar ve insanların dikkat sürelerinin azalması gibi tüm bu konular dijital tüketimin bir parçası. Öyle bir hal aldı ki şu anda en popüler meslek influencer olmak. Bakıldığında tüketim kültürünün ve doğru tüketimin nasıl olması gerektiğini öğrenmek eğitimin bir alanı. Eğitim hayatımızın her alanında. Dolayısıyla bu konuları konuşurken de eğitimi konuşmuş olduk” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.