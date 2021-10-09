Tüm birikimini ATM'den çekip yere düşürdü bulununca dua etti

Düzce Anıtpark Meydanında kurulan yöresel ürünler fuarında Hatay yöresini temsil eden ürünleri satan Murat Arslan, bankamatikten çektiği bin 350 dolar ile standına geri dönerken cüzdanını düşürdü. İçinde bin 350 dolar bulunan cüzdanı bulan Salih Metin adlı vatandaş, cüzdanı en yakın zabıta ekibine götürerek teslim etti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, içi para dolu cüzdanın sahibini bulmak için başlattığı çalışmada, banka kartlarından yola çıkarak şahsın telefonuna ulaştı. Arslan'ı zabıta müdürlüğüne davet ederek parayı bulan vatandaşla bir araya getiren zabıta ekipleri tutanak altında cüzdanı sahibine teslim etti.

"Böyle insanlar olmasından gurur duydum"

Bütün birikimini cüzdanında taşıdığını belirten esnaf Murat Arslan, “Anıtpark meydanındaki fuarda Hatay yöresel ürünlerini satıyorum. Sabah bankamatiğe para yatırdım. Standa dönerken cüzdanımı düşürdüm. İçinde Bin 350 dolar vardı. Bütün birikimim cüzdanımdaydı. Helal süt emmiş bir vatandaşa denk geldim. Gerçekten çok mutluyum. Zabıtalarımızdan ve kardeşimizden de Allah razı olsun. Böyle insanlarımızın olmasından da gurur duyuyorum” diye konuştu.

Cüzdanı bulan Salih Metin ise yöresel ürünler satılan fuarı gezerken Atatürk heykelinin yanında cüzdanı bulduğunu ve anında Zabıta ekiplerine haber verdiğini dile getirdi.



Selçuk Akyol

