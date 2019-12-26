Tüm gümrüklere ‘hızlanın' talimatı

İhracat beyannamelerinin kapatılmasında zorluk yaşanmaması için tüm gümrük idarelerine Ticaret Bakanlığı tarafından talimat gönderildi. Buna göre gümrük idareleri 31 Aralık gününe kadar açık olacak. İhracat işlemlerinin bu yolla süratle tamamlanması bekleniyor. Gümrük idarelerine ülkeye girecek, ülkeden çıkacak, transit yapılmak veya başka bir işleme tabi tutulmak gibi sebeplerle istenen eşyaya ilişkin özellikleri, boyutları, nitelikleri belirten yazılı beyana ihracat beyannamesi deniyor. Belgede gönderici bilgileri, alıcının bilgileri, çeşitli formlar, mali müşavir bilgileri, ürünlerin gideceği ülkeler, ülke kodu, ticaret yapılan ülke, menşe ülke, çıkışta hangi araçların kullanılacağı, konteyner bilgisi, teslim şekli, sınırı geçecek taşıtların kimlikleri, toplam fatura bedeli, döviz kuru, bankacılık verileri, çıkış gümrük idaresi gibi birçok bilgi yer alıyor.

​Türkiye Gazetesi