Tüm Türkiye'de aranıyordu, Kuşadası'nda yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sahte kimlik kullanan bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan sorgulamada asıl ismi T.K. olan şüphelinin 12 ayrı resmî belgede sahtecilik, 12 ayrı Bilişim Sistemler Banka veya Kredi Kurumlarını Araç olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 4 ayrı Hırsızlık, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği gibi toplam 28 suçtan arandığı tespit edildi. Tüm Türkiye'de aranırken Kuşadası polisi tarafından yakalanan TK. İsimli zanlı, emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Zafer Hacısalihoğlu





