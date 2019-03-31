Tüm Türkiye'de oy verme işlemi başladı

Başkent'te yerel seçim için sandığa gidildi

Ankara'da yerel seçimler için vatandaşlar sandığa gitti. Ankara için seçmen sayısı 3 milyon 922 bin 163 oldu.

Başkent'te oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanı belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 13 ilçede sandık başına gitti. Ankara'da toplam 3 milyon 922 bin 163 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Okullarda kullanılacak olan oylar merkezlerde toplanarak son kez Yüksek Seçim Kurulu (YSK) çalışanları tarafından sayılacak.

Çankaya İlkokulu'nda ilk oylarını kullanan vatandaşlar, heyecanlı ve mutlu olduklarını, seçimin millete hayırlı olması dileklerini iletti. İlk oyu kullanan Ayşe Taşdemir, “Çok mutluyum. Yaşlı olduğum için bana müsaade ettiler. Her şey gönlümüzce olsun. Türk ülkesi budur. Türkiye burasıdır. Herkes bir birine saygılıdır. Çok mutluyum. Hepinizi seviyorum” dedi. Sandıklarda gün oy kullanılmaya devam edilecek.

Ankara'nın seçmen sayısı arttı

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Ankara'da seçmen sayısı bir önceki yerel seçime oranla 314 bin 378 artarken kurulacak sandık sayısı ise 12 bin 234'den 12 bin 158'e düştü.

Muhammet Mücahit Dereli

İzmir'de vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi 2019 Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'a kadar sürecek.

İzmir genelinde oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 250 bin 780 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde seçim merkezlerine gelen vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulalarına "Tercih veya evet" mührünü bastıktan sonra, zarf içerisinde ilgili sandıklara attı. Seçimlerin ülke için hayırlı olması, seçmenlerin ortak temennisi oldu.

En fazla seçmen Buca'da

4 milyon 279 bin 677 nüfusa sahip İzmir'de en kalabalık ilçelerden biri olan Buca'da 364 bin 19, Karabağlar'da 360 bin 903, Konak'ta 275 bin 953, Karşıyaka'da ise 275 bin 617 seçmen sandık başına gidecek.

Toplam 247 aday yarışacak

İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı için 12 aday sandıktan çıkacak birinci aday olmak için yarışırken, 30 ilçede ise 235 belediye başkan adayı sandıktan birinci çıkmak için seçmenden oy bekleyecek.

Öte yandan, Kültürpark'taki seçim kurullarında bugün yaklaşık 100 kamu çalışanının görevlendirilirken,

İzmir'de seçim güvenliğini sağlamak üzere 10 bini aşkın emniyet mensubu görev başında olacak.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 17.00'a kadar sürecek.

Nazmi Can Arslan

Samsun'da oy verme işlemi başladı

Samsun'da vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticileri seçmek için Samsun'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı. Seçmenler okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemine başlarken sandık görevlileri de seçmenlere nasıl oy nasıl kullanmaları gerektiği yönünde yardımlarda bulundu.

Samsun'da 3 bin 500 sandıkta toplam 970 bin 988 kişinin sandık başına gitmesi beklenirken oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

Barış Gök.

Denizli'de oy kullanma işlemi başladı



Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de vatandaşlar yerel seçimler dolayısıyla sabah erken saatlerde oy kullanmaya başladı. Kentte 754 bin 368 seçmen 2 bin 510 sandıkta oy kullanmaya başladı.

31 mart yerel seçimleri dolayısı ile Denizli'de yaşayan vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için oy kullanacak. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek.

2019 yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Denizli'de seçmen sayısı 55 bin 763 artarken, sandık sayısı ise 2 bin 510 oldu.

Kente genelinde ilçelerdeki seçmen sayısına bakıldığından ise en fazla seçmenin Pamukkale ve Merkezefendi'de olduğu belirtildi.

Oy kullanılacak ilçeler, sandık ve seçme sayıları

Kentte oy kullanılacak ilçelerde kurulacak sandık ve seçmen sayılarının ise şöyle olduğu kaydedildi:

Pamukkale'de 728 sandıkta 241 bin 352, Merkezefendi'de 661 sandık 218 bin 908 seçmen, Acıpayam'da 154 sandıkta 44 bin 61 seçmen, Babadağ'da 22 sandıkta 5 bin 58 seçmen, Baklan'da 20 sandıkta 4 bin 535, Bekilli 24 sandıkta 5 bin 741 seçmen, Beyağaç'ta 22 sandıkta 5 bin 506 seçmen, Bozkurt'ta 35 sandıkta 8 bin 775 seçmen, Buldan'da 85 sandıkta 21 bin 129 seçmen, Çal'da 70 sandıkta 15 bin 691 seçmen oy kullanacak.

Çameli'da 15 bin 185 seçmenin 57 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirmesi beklenirken, Çardak'da 28 sandıkta 6 bin 973 seçmen, Çivril'de 174 sandıkta 46 bin 228 seçmen, Güney'de 35 sandıkta 8 bin 302 seçmen, Honaz'da 76 sandıkta 21 bin 810 seçmen, Kale'de 63 sandıkta 15 bin 336 seçmen, Sarayköy'de 84 sandıkta 23 bin 104 seçmen, Serinhisar'da 37 sandıkta 11 bin 58 seçmen ve Tavas'ta 135 sandıkta 35 bin 616 seçmen oy kullanacak.

Öte yandan, oy verme işlemini gerçekleştiren vatandaşlar ise seçimlerim Türkiye'ye hayırlara vesile olması dileklerini iletti.

Gökten Ceylan - Osman Başpınar

Balıkesir'de oy verme işlemi başladı

Balıkesir'de oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sandıklara oy vermek için ilk gelenler yine yaşlı seçmenler oldu.

Balıkesir'de 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi başladı. Tamamlanan hazırlıkların ardından sandıklar vatandaşların oy kullanımına 08.00 itibariyle açıldı. Oylarını kullanan vatandaşlar Türkiye ve Balıkesir için ‘Hayırlı uğurlu olsun' temennisinde bulundular.

Balıkesir'de 942 bin 88 seçmen toplam 3 bin 375 sandıkta oy kullanacak.

Bahadır Demirçeviren - Hasan Otağ Fırıncıoğulları

Sivas'ta oy verme işlemi başladı

Sivas'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun (YKS) belirlemiş olduğu oy verme saati 07.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Sivas'ta mahalle idareler seçimi için oy verme işlemine başladı. İlk saatlerde sandık başına gidenlerin sayısı az oldu. Oy vermek için erken davrananlar ise demokrasi ve istikrar için oy vermekte acele ettiklerini söyledi.436 bin 319 seçmen bulunan Sivas'ta oy verme işlemi için 2 bin 258 sandık kuruldu. 250 bin 77 seçmeni bulunan il merkezinde belediye başkanlığı için 229 bin 146 seçmenin 697 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

Onur Erden

Kars'ta oy kullanma işlemleri başladı

Kars'ta sabah erken saatlerde oy kullanmak için vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tuttu.

Kars'ta oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. Soğuk hava sokağa çıkan vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sanat Lisesi'nlen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Kars Belediye Başkanlığı için kent merkezinde 52 bin 856 seçmen, 167 sandıkta oyunu kullanacak. Kars'ta oy kullanma işlemleri 16.00'da sona erecek.

Işık Çapanoğlu

Erzincan'da oy verme işlemi başladı

Türkiye genelinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan'da da oy verme işlemleri başladı.

Erzincan' da ki Mahalli İdareler Genel seçiminde oy kullanacak olan 162 bin 190 seçmen sabahın erken saatlerinde sandıklarının başına gelerek, oylarını vermeye başladılar. Görevlilerin tüm hazırlıklarını yapmasının ardından seçmenler saat 07.00'de içeriye alındı. Kimlik bilgilerini teyit ettirdikten sonra çanta ve cep telefonlarını bırakarak, oy kullanmaya başlayan seçmenler, seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ettiler. ,

Abdullah Aslan

Adıyaman'da oy verme işlemi başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy verme işleminin başladığı saat 07.00 itibariyle Adıyaman'da vatandaşlar sandığa gitti.

Türkiye'de saat 07.00'da oy verme işleminin başladığı iller içerisinde bulunan Adıyaman'da bin 550 sandıkta 405 Bin 579 kişi sandığa gidecek. Belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliğinin yanında muhtarlık seçimlerinin yapıldığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde ilk oy verme işlemleri başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Adıyamanlı seçmenler sandık başına giderek, oylarını kullanmaya başladı.

Ahmet Arslantaş

Şanlıurfa'da 1 milyon 93 bin 515 seçmen sandık başında

Şanlıurfa'da 1 milyon 93 bin 515 seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlarını seçmek için sandık başına geçti. Seçmenler, Şanlıurfa merkez ve 13 ilçede toplam 3 bin 969 sandıkta oy kullanıyor. Sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri için vatandaşlar oylarını kullanacakları okullara gelmeye başladı.

Seçmenler nüfus cüzdanlarıyla birlikte geldikleri okullarda sandık görevlileri tarafından listede isimleri olup olmadıkları kontrol edildikten sonra oy pusulaları ile zarflarını alıp, oluşturulan kabinlere geçti. Cep telefonlarıyla içeri girmelerine izin verilmeyen seçmenler, tercihlerini yaptıktan sonra zarfın içerisine koydukları oy pusulalarını sandıklara attı. Oy kullandıklarına dair listedeki isimlerinin karşısına imza atan seçmenler, evlerine geri döndü. Şanlıurfa'nın 3 merkez ilçesi olan Eyyübiye'de 187 bin 531 seçmen 616 sandıkta, Haliliye'de 208 bin 590 seçmen 699 sandıkta ve Karaköprü'de ise 116 bin 805 seçmen 394 sandıkta oy kullanıyor.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan

İlçelerde de oy kullanma işlemi başladı

Oy kullanma işlemleri ilçelerde de aynı şekilde yapıldı. Akçakale'de 50 bin 642 seçmen 213 sandıkta oy kullanırken Birecik'te 54 bin 949 seçmen 208 sandıkta, Bozova'da 35 bin 503 seçmen 155 sandıkta, Ceylanpınar'da 47 bin 562 seçmen 164 sandıkta, Halfeti'de 27 bin 30 seçmen 110 sandıkta, Harran'da 38 bin 723 seçmen 170 sandıkta, Hilvan'da 26 bin 281 seçmen 123 sandıkta, Siverek'te 138 bin 356 seçmen 499 sandıkta, Suruç'ta 59 bin 229 seçmen 225 sandıkta, Viranşehir'de 102 bin 314 seçmen 393 sandıkta oy kullandı.

Ordu sandığa gitti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ordulular, oylarını kullanmak için sandıklara gitti.

Tüm Türkiye'de vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına koştu. Oy verme işlemi yurdun doğu kısmında saat 07.00' de başlarken, batıda ise saatin 08.00'i göstermesiyle vatandaşlar sandığa koştu.

Büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz, il genel meclisi için turuncu, belediye başkanlığı için mavi, belediye meclisi üyeliği içinse sarı renkli oy pusulası kullanan vatandaşlar, pusulaları tek zarfa koyarak, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ederken, herkesin sandığa gitmeleri gerektiğini söylediler.

Selim Kuşcu

Eskişehir'de oy verme işlemi başladı

Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sandıklarının başına giderek oy kullanmaya başladı.

Sabah saat 08.00'dan itibaren oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara giden vatandaşlar, kimlik bilgilerini yetkililere ibraz ederek, oy pusulalarını aldı. Destekledikleri belediyelerin ve muhtarların bulunduğu oy pusulalarına mühür basan seçmenler, şeffaf sandıklara atarak oy verme işlemini tamamladı. Oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Burak Tekin - Mustafa Kaplan

Afyonkarahisar'da oy kullanma işlemi başladı

Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sabah saat 08.00 itibariyle Afyonkarahisar'da sandıklarının başına giderek oy kullanmaya başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara giden vatandaşlar, kimlik bilgilerini yetkililere ibraz ederek, oy pusulalarını aldı. Destekledikleri belediyelerin ve muhtarların bulunduğu oy pusulalarına mühür basan seçmenler, şeffaf sandıklara atarak oy vererek işlemlerini tamamladı.

Oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Hayati Kanat

Kırklareli'de oy kullanma işlemi başladı



55 bin 800 seçmenin yer aldığı Kırklareli'de, sabah saat 08.00 itibariyle kurulan 169 sandıkta oy kullanılmaya başlandı.

Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak, mühürlendi. Ardından oy kullanma saatinden önce gelen vatandaşlar bir süre bekledikten sonra saat 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 55 bin 800 seçmenin bulunduğu Kırklareli'de 169 sandık kuruldu.

Öte yandan, oy kullanan vatandaşlar, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güfte Çelik - Hüseyin Çanlı

Kilisliler sandığa koştu

Kilis'te vatandaşlar, sabah saat 07.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullandılar.

Kilis ve ilçelerinde 379 sandıkta 87 bin 520 seçmen oy kullanıyor. Kilis merkezde 213 sandıkta 62 bin 657 seçmen, Kilis merkeze bağlı köylerde ise 56 sandıkta 8 bin 435 kişi oy kullanıyor. Elbeyli ilçesinin merkezinde 6 sandıkta bin 355 kişi, köylerinde ise 23 sandıkta 2 bin 783 kişi oy kullanıyor. Musabeyli ilçesi merkezinde 6 sandıkta 660, merkeze bağlı köylerde de 54 sandıkta 8 bin 83 seçmen oy kullanıyor. Polateli ilçesinin merkezinde ise 6 sandıkta 715 kişi oy kullanacak. Yine Polateli ilçesine bağlı köylerde 17 sandıkta 2 bin 632 kişi oy kullanıyor.

Kilisliler, sabah saatlerinden itibaren sandıklara giderek oy kullanırken, katılımın yüksek olduğu gözlendi. Kilis'te oy verme saat 07.00'de başlarken, oy kullanmanın 16.00'da sona ereceği bildirildi.

Mehmet Ali Dağ

Şırnak'ta oy kullanma işlemi başladı

Şırnaklılar yerel seçimlerde belediye başkanını seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti.

Sabah sandık başına gelen seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. 995 sandık ve 285 bin 753 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy verme işlemi bölgede olduğu gibi Şırnak'ta da 16.00 itibariyle sona erecek.

Melih Yiğit

Bursalılar oy kullanmaya başladı

Bursa'da yaşayan 2 milyon 176 bin 696 vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacak 2 milyon 176 bin 696 Bursalı sandık başına gitmeye başladı. Bursa'da 18 - 30 yaş arası oy kullanacak kişi sayısı 511 bin 810, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı ise 33 bin 157 kişi olarak belirlendi.

Bursa'da alınan yoğun güvenlik tedbirleri altında sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.

Hakan Gönül - Fatih Çapkın

Çanakkale'de oy kullanılmaya başlandı

Çanakkale'de sandıkların saat 08.00 itibariyle açılmasıyla oy kullanma işlemine başlandı. 1604 sandıkta 410 bin 125 seçmenin bulunduğu Çanakkale'de vatandaşlar sabah saatlerinde sandık başına gitti.

Ömer Mart Ortaokulu'ndaki 1281 nolu sandıkta oyunu kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, görevini yerine getirdiğini ifade etti. Erkek, "Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa, kalkınma da olmaz, aş, iş, ekmek de olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bugün bu soğuk hava bence baharın müjdecisi. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Umarım tüm ülkemizin dağlarında çiçekler açar, bahar gelir. Biz hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi düşünceden, hangi inançtan olursak olalım insanız. Onun için bizim birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeden, toplumu ayrıştırmadan siyaset yapmak, siyaset üretmek bizim temel görevimiz” şeklinde konuştu.

Murat Yüksel



Yalova'da oy kullanma işlemi başladı

Yalova'da saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Sabahın ilk saatleri ile birlikte sandık başına koşan vatandaşlar oylarını sandığa bıraktı.

182 bin 270 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yalova'da il merkezi, ilçe ve beldelerde 570 sandıkta oy kullanma işlemi başladı. Geç vakitlere kalmak istemeyen vatandaşlar erkenden sandık başına koştu. Oylarını kullanan vatandaşlar seçimlerin tüm halkımıza hayırlı olmasını dilediler. Saat 17.00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemi dolayısıyla okullarda da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şu ana kadar Yalova'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oy kullanma işlemi huzur içerisinde devam ediyor.

Saim Çotuk