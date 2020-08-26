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Tumaini Letu, Shariah Uluslararası Mülteci Savunması ve Desteği Ödülü'ne layık görüldü

Tumaini Letu, Shariah Uluslararası Mülteci Savunması ve Desteği Ödülü'ne layık görüldü
Tumaini Letu, Shariah Uluslararası Mülteci Savunması ve Desteği Ödülü'ne layık görüldü

Kar amacı gütmeyen kuruluş olan Tumaini Letu, 2020 Shariah Uluslararası Mülteci Savunması ve Desteği Ödülü'nün kazananı olarak 136 bin dolar ödüle layık görüldü.

Afrika'nın Malavi ülkesinde bulunan Dzaleka Mülteci Kampı merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Tumaini Letu, Sharjah Uluslararası Mülteci Savunması ve Desteği Ödülü'ne (SIARA) layık görüldü. Ödül ile birlikte 136 bin dolar verildiği aktarıldı. Ödülün, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği yaparak dünya çapında yardıma muhtaç mültecilere ve insanlara yardım etmeyi amaçlayan, küresel insani kuruluş Big Heart Foundation (TBHF) tarafından yıllık olarak verildiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, organizasyon, sanat atölyeleri ve kültür festivalleriyle mülteciler ile ev sahibi topluluklar arasında barışçıl bir şekilde bir arada olmayı, karşılıklı anlayışı ve kültürler arası uyumu teşvik etmekte ve aynı zamanda Malavi kampındaki kırılgan kişiler için iş ve kazançlı ekonomik fırsatlar oluşturmakta.

Sanal bir törenle ödülünü alan Nzengu şu ifadeleri dile getirdi: "Bu ödülü insanlığa ve dayanışmaya çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir zamanda alıyorum''.

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